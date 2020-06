Italienische Polizei zeigt gestohlene Banksy-Tür

Nach dem Fund einer im Bataclan-Club in Paris gestohlenen Tür mit einem Banksy zugeschriebenen Bild in Italien ermitteln die Behörden weiter zum Ablauf der Tat. Am Donnerstag stellte die Justiz das Werk in L’Aquila, der Hauptstadt der Region Abruzzen, der Öffentlichkeit vor. Auf der Tür ist ein Frauenbild zu sehen, das von dem britischen Streetart-Künstler stammen soll. Es müsse noch geklärt werden, „wie das Werk nach Italien kam und welche Rolle die beteiligten Italiener spielten“, erläuterte die Staatsanwaltschaft.

Hommage für Anschlagsopfer

Die Tür war 2019 gestohlen worden. Die Polizei habe sie am Mittwochmorgen auf dem Dachboden eines Hauses in der Gemeinde Sant’Omero aufgespürt, erläuterten die Ermittler. Angaben zu möglichen Verdächtigen machte die Justiz nicht.

Im Bataclan waren im November 2015 bei einem Anschlag 90 Menschen getötet worden. Das Bild einer traurigen Frau mit Schleier war danach aufgetaucht. Das Bataclan erklärte, das Werk sei ein Tribut Banksys an die Opfer. Unzweifelhaft gesichert ist das nicht. Aber der Künstler hatte es auf seinem Instagram-Account 2018 veröffentlicht. Anfang 2019 wurde die Tür gestohlen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020