Ivana Sokola bekommt Kleist-Förderpreis 2021

Mannheim/Frankfurt a. d. Oder.Die Dramatikerin Ivana Sokola bekommt den Kleist-Förderpreis 2021. Wie die Stadt Frankfurt/Oder und das Kleist-Forum am Donnerstag mitteilte, werde die Hamburgerin für ihr Stück "kill baby" zum Thema Abtreibung ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 7500 Euro dotiert und soll zur Eröffnung der Frankfurt Kleist-Tage am 30. September überreicht werden.

Das Werk der 1995 geborenen Sokola wird an diesem Tag gezeigt.Die Uraufführung produziert das Nationaltheater Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Kleist Forum. Die Regie übernimmt Sapir Heller. In Mannheim wird die Aufführung Ende September zu sehen sein, teilte das Nationlatheater mit. Das Stück verhandele eine Realität, in der es um weit mehr gehe als um die Frage, ob die 17-jährige Kitti ihre Schwangerschaft beenden soll oder nicht, betonte die Jury. Alle drei Frauen suchten nach ihrer familiären und weiblichen Identität und sprächen über ihre Verletzungen. Ivana Sokola gelinge es, ihre Figuren nicht zu werten oder zu verurteilen, sondern ihnen Raum zu geben, in dem sie ihre Komplexität entfalten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021