Jackman auf Welttournee

Hugh Jackman wird auch Lieder aus „The Greatest Showman“ singen. © Nelson

Man kennt ihn als Superhelden, einen Mutanten, der mit drei ausfahrbaren Klingen an jeder Hand unbesiegbar erscheint: Hugh Jackman. Der australische Schauspieler, der besonders als Wolverine oder Logan in der „X-Men“-Filmreihe sowie durch den Thriller „Passwort: Swordfish“ bekannt wurde, kommt nach Mannheim. Nicht als Schauspieler, nein, sondern als Sänger. Mit einer großen Show-Produktion und eigenem Live-Orchester geht der Hollywood-Star im kommenden Jahr auf Welttournee.

Den Auftakt der „Hugh Jackman – The Man. The Music. The Show“-Tour feiert der Schauspieler und Sänger am 13. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena. Am 21. Mai kommt er dann in die SAP Arena nach Mannheim. Im Gepäck: Lieder aus „The Greatest Showman“ – dem erfolgreichen Film und Album – und „Les Misérables“ sowie weiteren Broadway- und Film-Hits. Die offizielle Pressemitteilung des Veranstalters Semmel Concerts Entertainment verspricht „einen ebenso unterhaltsamen wie glamourösen Show-Abend“. Der exklusive Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. Dezember um 10 Uhr, auf eventim.de; ab Freitag, 7. Dezember, können die Karten auch an bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. mica

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018