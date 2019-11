Jagd auf einen Außenseiter

Er stirbt. Doch bevor er hinaus fährt auf die kalte See und sich mit seinem Kahn versenkt, will er noch den Himmel umdrehen, von vorne anfangen – und verzweifelt doch. Er singt. Er ruft. Er krächzt. Er schreit. 14 Mal in tenoralen Stratosphären. Über einer schon tot und leer klingenden Chorquinte. Immer wieder dasselbe: „Peter Grimes. Peter Grimes. Peter Grimes“. Wahn. Irrsinn. Das geht unter

