Jagger und Co. beehren die Landeshauptstadt

Der Konzertveranstalter Music Circus hat einen ganz dicken Fisch an Land gezogen: Am Samstag, 30. Juni, werden die „Rolling Stones“ auf ihrer Tournee „Stones – No Filter“ in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart Station machen. Während die lebenden Rock-Legenden im letzten Jahr um den Südwesten einen Bogen machten und nur in Hamburg, München und Düsseldorf zu erleben waren, stehen nun in diesem Jahr die Hauptstadt Berlin und eben Stuttgart auf dem Programm.

Wer dabei sein will, muss vermutlich aber schnell Entscheidungen treffen: Der Vorverkauf ist bereits mit einem exklusiven Vorverkauf über eventim.de gestartet, die übrigen bekannten Vorverkaufsstellen können erst ab dem morgigen Freitag Karten anbieten. Erfahrungsgemäß muss man bei den Stones fix sein: Für die Auftritte im vergangenen Jahr waren alle Tickets innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft.

Elf Stationen in Europa hat der zweite Teil der „No Filter“-Tour, der am 17. Mai in Dublin starten wird. Neben Berlin und Stuttgart stehen noch London, Manchester, Edinburgh, Cardiff, Marseille, Prag und Warschau auf dem Plan.