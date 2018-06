James Turrell - Eintauchen in magische Welt des Lichts

Anzeige

Baden-Baden (dpa) - So könnte es an der Schwelle zum Himmel aussehen: stille, diffus changierendes Licht in einem Raum ohne sichtbaren Anfang und Ende. Wolken-Feeling. Einsamkeit.

In der Lichtinstallation «Ganzfeld Apani» ist der Mensch auf sich allein gestellt. Sie ist das Highlight einer Ausstellung des US-Künstlers James Turrell (75) in Baden-Baden.

Einer der wichtigsten und angesagtesten Gegenwartskünstler gibt von diesem Samstag an im Museum Frieder Burda Einblick in seine verschiedenen Schaffensphasen. Die bis zum 28. Oktober dauernde Schau «The Substance of Light» vereint neue atmosphärische Installationen und solche, die schon auf der Biennale 2011 für Aufsehen sorgten. Speziell für das Museum entwickelte er die begehbare Installation «Curved Elliptical Glass».