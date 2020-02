Sein einziges Deutschlandkonzert gibt der gefeierte Jazzpianist Jason Moran (Bild) am Donnerstag, 2. April, um 20 Uhr im Residenzschloss Bad Mergentheim. Im Roten Saal ist die Improvisationskunst des US-Amerikaners in intimem Rahmen und stilvollem Ambiente zu erleben. Für dieses hochkarätige Konzert sind noch Karten erhältlich. Tickets zum Preis von 20 Euro (plus Gebühren) gibt es im Netz unter www.reservix.de. gespi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020