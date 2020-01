Jason Moran spielt im Schloss

Einer der bedeutendsten Jazzinstrumentalisten seiner Generation wird am Donnerstag, 2. April, um 20 Uhr zu Gast im Residenzschloss Bad Mergentheim (Roter Saal des Deutschordensmuseums) sein: Der New Yorker Pianist Jason Moran, 1975 geboren, prägt die Jazzszene seit Jahren entscheidend mit.

Er selbst sieht sich weder als Traditionalist noch als Avantgardist: „Ich bin ein moderner Pianist. Ich bin kein Pionier. Ich bin modernistisch. Ich lade alte Dinge mit neuen Ideen auf.“, sagte Jason Moran einmal auf die Frage nach seinem Selbstverständnis innerhalb der Jazzgeschichte.

Dazu passt, dass es einer jener großen Modernisten und Erneuerer war, der ihn zum Jazz gebracht hat: Jason Moran begann mit sechs Jahren, Klavier zu spielen; er war 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal Thelonious Monk hörte. In diesem Moment war die Entscheidung gefallen: Er wollte Jazz-Pianist werden. Und er wollte so spielen wie Thelonious Monk: perkussiv, einfach und komplex zugleich.

Als weitere Einflüsse nennt er Pianisten wie McCoy Tyner oder Andrew Hill, aber auch Maler wie Egon Schiele, Jean-Michel Basquiat oder Regisseure wie Jim Jarmusch. Seine Inspiration holt sich der Ausnahmepianist aus den verschiedensten Bereichen. Moran gehört inzwischen zu den unverwechselbaren, vielfach ausgezeichneten Jazz-Pianisten dieser Tage – unter anderem erhielt er 2010 den hochdotierten MacArthur-Genie-Preis, ein Adelsschlag.

Er hat etliche Platten unter eigenem Namen eingespielt, war und ist bei vielen Musikern mehr als nur ein Sideman – er stand auf der Bühne und im Aufnahmestudio mit Charles Lloyd, Cassandra Wilson, Wayne Shorter, Dave Holland, Christian McBride, Joe Lovano, Bill Frisell, Lee Konitz, Archie Shepp, Ingrid Laubrock und vielen anderen.

Moran liebt Museen und erarbeitet Klang-Bild-Installationen mit Künstlern, experimentiert mit verschiedenen Formen – aus einem Gemälde von Piet Mondrian kann er die Partitur eines Boogie Woogie herauslesen.

An einem Abend ehrt er Fats Waller, am anderen Duke Ellington, Thelonious Monk oder seinen Lehrer Jaki Byard. Wenn er sich mit Klassikern auseinandersetzt, übersetzt er sie geradezu atemberaubend in die Gegenwart. Er spielt in verschiedenen Formationen, regelmäßig mit seinem Trio The Bandwagon oder solo – und wenn er alleine am Flügel sitzt, dann ist das voller Energie, beseelt und fesselnd.

Zuletzt hatte er im Herbst letzten Jahres am berühmten New Yorker Whitney Museum eine eigene Ausstellung entwickelt, ein Konzeptkunstwerk: Drei legendäre Jazzclubs New Yorks aus den 50er, 60er und 70er Jahren wurden dort in einem Saal nachgebaut; dazwischen Videoinstallationen. Und an verschiedenen Abenden trat Moran selbst mit unterschiedlichen Musikern in den Settings auf. Man sieht: Jason Morans Kreativität kennt kaum Grenzen. Es ist eine kleine Sensation, dass er nun zu seinem einzigen Deutschland-Konzert im Frühjahr bei „Jazz im Schloss“ in Bad Mergentheim solo zu erleben sein wird. jis

