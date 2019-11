Jaspers-Preis an Wagner

Der verstorbene Heidelberger Sinologe Rudolf G. Wagner (Bild) erhält posthum den Karl-Jaspers-Preis. Damit wird nach Mitteilung der Heidelberger Universität eine „ungewöhnlich brillante und produktive Forscherpersönlichkeit“ mit der renommierten Auszeichnung geehrt, die an den Philosophen Jaspers erinnert, der lange in Heidelberg lehrte und vor 50 Jahren gestorben ist. Der Leibniz-Preisträger Wagner starb Ende Oktober im Alter von 77 Jahren und hatte kurz zuvor noch von der Ehrung erfahren.

Den mit 25 000 Euro dotierten Preis vergibt die Universität gemeinsam mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Stadt Heidelberg. Er gilt einem wissenschaftlichen Werk von internationalem Rang, das von „philosophischem Geist getragen ist“. Besonders gewürdigt werde Wagners „Vision von Transkulturalität“ als leitendem Prinzip für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung, hieß es. Anstelle der Preisverleihung soll in einer Feierstunde an das Wirken des Wissenschaftlers erinnert werden, am 14. November in der Aula der Alten Universität (18.30 Uhr).

An Interessen Jaspers’ orientiert

Wagners Forschungsinteressen reichten von der klassischen chinesischen Philosophie bis zur gegenwärtigen Politik des Landes. Er habe damit an Karl Jaspers‘ Interesse für Weltgeschichte und Weltphilosophie angeknüpft, hieß es. Jaspers (1883 bis 1969), Mitbegründer der Existenzphilosophie, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Denker des 20. Jahrhunderts. Er lehrte in Heidelberg, bis ihm das NS-Regime die Befugnis entzog. Seit 1948 unterrichtete er in Basel. tog (Bild: Universität)

