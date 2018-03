Jauch unterliegt

Anzeige

Eine inhaltlich offen formulierte Frage auf dem Titelblatt einer Zeitschrift löst keinen Gegendarstellungsanspruch aus. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem gestern veröffentlichten Beschluss (Az.: 1 BvR 442/15) und gab damit dem Klambt-Verlag recht. Das Unternehmen mit Sitz in Speyer hatte sich dagegen gewehrt, dass der Fernsehmoderator Günther Jauch eine Gegendarstellung in der von Klambt verlegten Zeitschrift „Woche der Frau“ durchgesetzt hatte.

Die Zeitschrift titelte 2012 „Sterbedrama um seinen besten Freund – Hätte er ihn damals retten können?“. Dagegen wehrte sich Jauch und hatte vom Oberlandesgericht Zweibrücken letztinstanzlich Recht bekommen. Der Verlag druckte die Gegendarstellung, sollte die Kosten fürs Verfahren tragen und legte Beschwerde vor dem Verfassungsgericht ein.

Das gab der Beschwerde nun statt: Der Verlag sei in seinem Grundrecht auf Pressefreiheit verletzt worden. Die im Titel formulierte Frage sei keine Tatsachenbehauptung gewesen. Die Zeitschrift sei daher zu Unrecht zur Gegendarstellung verpflichtet worden. Eine andere Kammer des OLG Zweibrücken muss nun auf Grundlage dieses Beschlusses noch einmal entscheiden.