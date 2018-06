Jauchzende Heiterkeit ohne den Hauch von Extravaganz

Anzeige

Bis ins 18. Jahrhundert war die Viola da Gamba ein wichtiges Instrument der Kammermusik, doch wurde sie später vom Cello abgelöst.

Mit Carl Friedrich Abels (1723 bis 1787) fiel der Einstieg leicht. Das Quartett für Viola da Gamba, Violine, Viola und Cello in A-Dur op. 8 Nr. 5 passte mit seiner Ruhe und Ausgewogenheit perfekt in den Kirchenraum.

Perfekt abgestimmt

Dass die vier Musiker perfekt aufeinander abgestimmt sind und eine harmonische Einheit bilden, wussten sie an diesem Abend wunderbar unter Beweis zu stellen.

Abel, der ab 1764 mehr als eine Dekade lang zusammen mit Johann Christian Bach in London erfolgreich Konzerte bestritt, war nicht nur ein herausragender Komponist und Vorreiter der Wiener Klassik, sondern auch als Solo-Gambist in der englischen Hauptstadt gefragt.

Zwei seiner Quartette sorgten mit ihrer sinnlichen Lyrik für Begeisterung bei den Zuhörern.

Gefällig und ohne den Hauch von Extravaganz nahmen sich Simone Eckert (Viola da Gamba), Christoph Heidemann (Geige), Bettina Ihrig (Bratsche) und Dorothée Palm (Cello) der Komposition an.

Keine Stimme, die aus der Harmonie und der empfindsamen Klangpoesie ausbrach.

Angenehm ausgewogen

Klar gegliedert und angenehm ausgewogen waren sie – wie von Abels Zeitgenossen geschätzt – Werke „für die Seele“.

War das Quartett Nr. 5 (WKO 65) in einem flüssigen Strom der Töne, so versprühte das Quartett Nr. 2 (WKO 62) mit seiner Quirligkeit und seinem sprudelnden Tempo eine jauchzende Heiterkeit.

Nuancenreich und virtuos auch die Fuge in d-Moll (KV 404a Nr. 1) von Wolfgang Amadé Mozart. Sie ist ein Teil einer Sammlung von Präludien und Fugen, die auf Johann Sebastian Bach zurückgehen.

Dessen Kunstfertigkeit und Polyphonie hat Mozart geschätzt und in seiner Bearbeitung für sich neu entdeckt. Das Hamburger Ensemble präsentierte diese besondere Perle eindrucksvoll und mit der nötigen Zartheit, aber dennoch zupackend und mit einer großen Spielfreude.

Die fehlte auch beim anschließenden Quartett von Carl Stamitz (174 bis 1801) nicht, bei dem einmal mehr Simone Eckert an der Viola da Gamba glänzte.

Balsam für die Seele

Die vier Sätze aus der Feder des gebürtigen Mannheimers waren musikalischer Balsam für die Seele.

Ob beim beschwingten Allegro Moderato, dem tänzerischen Rondeau oder dem Andante: Der silberne Klang der Gambe durchflutete den Kirchenraum.

Eine weitere Pretiose folgte mit einem kompositorischen Duett. Abels drei Sätze für die Gambe, bei der Simone Eckert die Ausdruckskunst des Instruments unter Beweis stellte, wurde die Bearbeitung der Sarastro-Arie „In diesen heil’gen Hallen“ aus Mozarts „Zauberflöte“ angehängt.

Wie stimmig und harmonisch sich beide Klangwelten vereinten, machte den Zauber des Abends aus. Langer, dankbarer Applaus.

Gaumenschmaus folgte

Nach der musikalischen Komposition in der Hofkirche folgte im Residenzweinkeller die kulinarische, die ebenso in den leichten und beschwingten Abend passte. Sternekoch Benedikt Faust vom Restaurant „Kuno 1408“ im Würzburger Hotel Rebstock hatte nach dem Ohrenschmaus einen wahren Gaumenschmaus kreiert. Dem Menü stellte der Staatliche Hofkeller Würzburg die passenden Weine an die Seite.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018