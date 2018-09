Jazz im Quadrat: Flourishless gewinnen Voting

Lokales

Newcomer-Wettbewerb "Hautnah": Flourishless - Looking At The Walls Five Finger Sessions

Vom 20. August bis 3. September 2018 können Sie im Morgenweb abstimmen, welche von drei Bands im neuen Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" am 5. Oktober auftritt. (Rechte: Flourishless)