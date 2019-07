Die South West Oldtime All Stars spielen Jazz-Klassiker. © Rocco Dürlich

Das „Internationale Oldtime Jazz Festival“, das im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feierte, geht vom 22. bis 25. August (Donnerstag bis Sonntag) in eine neue Runde. Allerdings gibt es einen neuen Namen: Künftig soll das Open-Air-Festival in Speyer „Jazz im Rathaushof“ heißen und will sich einem breiteren Publikum öffnen. Auf dem Programm stehen mit Tribute to Ella Fitzgerald, Simon & Simon, Hardt Stompers, South West Oldtime All Stars sowie Greyhound Jazzmen „versierte Musikerinnen und Musiker und exzellente Bands“, wie der künstlerische Leiter Bernhard Sperrfechter verspricht.

Die Karten für die Abendkonzerte kosten 15 Euro und sind bei der Tourist-Information Speyer unter 06232/14 23 92 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Eintritt zu den Konzerten am Samstag- und Sonntagmittag ist frei. sba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019