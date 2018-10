Jazz mit Geist und Gefühl

Dass der alte Blues noch immer gut ist für neue Geschichten, zeigt John Scofield eindrucksvoll auf seinem neuen Album „Combo 66“. Der expressivste Gitarrist des zeitgenössischen Jazz bringt sein Instrument durch kleinste Tonbeugungen in bester Blues-Tradition zum Sprechen: Er lässt es seufzen, jauchzen, knurren. Scofield erzählt aber auch richtiggehende Geschichten, und zwar solche, die auf einer hoch entwickelten Grammatik basieren – derart komplex klingen seine eckig verwinkelten Phrasen und abstrakten Akkordfolgen. Der Saitenvirtuose fügt auf dieser CD scheinbar Unvereinbares zusammen: das Erdige (Blues, Gospel, Country) und das Kultivierte, Unterhaltsames und Anspruchsvolles. Bill Stewart (Schlagzeug) und Vicente Archer (Kontrabass) folgen ihm souverän bei seinen Streifzügen durch die Ursprünge der US-amerikanischen Musik. Aufhorchen lässt Gerald Clayton an Orgel und Piano: Er durchpflügt mit kühlem Intellekt die Harmonielandschaften und fördert in deren Tiefen ungeahnte Schätze zu Tage. gespi

„Combo 66“ (Verve/Universal)

