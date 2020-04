Jazzerin Alexandra Lehmler „Angst ist der Kreativität nicht zuträglich“

Die Mannheimer Jazzerin Alexander Lehmler berichtet im Interview mit dieser Redaktion, dass sie den Folgen der Corona-Krise schnell auch gute Seiten abgewonnen hat. Und spricht über ihr live im Studio aufgenommenes Album „Studio Konzert“.

Frau Lehmler, wie fühlen Sie sich?

Alexandra Lehmler: Bei der Frage muss ich laut lachen, weil sie so einfach, so schön und so naheliegend ist,

...