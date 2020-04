Jazzpreis für Daniel Erdmann

Der in Reims lebende und in Wolfsburg geborene Tenorsaxofonist Daniel Erdmann (46) erhält den SWR Jazzpreis 2020. Dies teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Dienstag mit. Beim Internationalen Festival Enjoy Jazz am Mittwoch, 28. Oktober, werde ihm der Preis im Kulturzentrum Das Haus in Ludwigshafen überreicht. Im Preisträgerkonzert am gleichen Tag stellt sich Daniel Erdmann mit dem Trio Velvet Revolution und im Duo mit der Pianistin Aki Takase vor. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert und wird je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und dem SWR gestiftet.

„Mit Daniel Erdmann gewinnt ein Musiker den SWR Jazzpreis, der in vielfältigen Projekten dem europäischen Jazz neue Wege weist. Charakteristisch ist die Fülle und robuste Wärme seines Sounds, herausragend die Dringlichkeit seines Spiels“, begründet die Jury ihre Wahl. Dabei zeige sich Erdmann „als ein stilistisch ungewöhnlich offener und persönlicher Improvisator“. Zudem würdigte sie, dass Daniel Erdmann „kreative Kontakte zur französischen und anderen europäischen Szenen aufgebaut hat und intensiv weiterpflegt.“

Der SWR Jazzpreis ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2020 zum 40. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. kako

