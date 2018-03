Je alltäglicher, desto prachtvoller

© Getty Images

Mit fremden Dingen vertraut zu machen, mit anderen Perspektiven oder auch Lebensweisen, gehört zu den Besonderheiten, die die belletristische Literatur wie nur wenig Anderes zu vermitteln vermag. In Margriet de Moors jüngstem Roman „Von Vögeln und Menschen“ erfährt man beispielsweise schon ganz am Anfang vom Beruf des Vogelvertreibers. In Schiphol, dem Amsterdamer Flughafen, gibt es sogar eine

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4087 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018