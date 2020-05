Jedem Besucher seine Kunst: Die Museen Würth nutzen den Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, gemäß dem Leitthema „Das Museum für alle – Museen für Vielfalt und Inklusion“ dazu, ihre Ausstellungen für weitere Besucher zugänglich zu machen.

So präsentiert die Kunsthalle Würth auf der Webseite www.kunst.wuerth.com zur Ausstellung „Lust auf Mehr“ den „Hör-Führer in Leichter Sprache“, der Themenräume wie „Die Wirklichkeit der Fotografie“ und Ausstellungsstücke wie das Selbstportrait Marc Quinns aus gefrorener Kokosmilch „Origin of the Species“ mit sehr einfachen, leicht verständlichen Worten vorstellt – ganz ohne komplizierte Ausführungen zu allen Details.

In der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall führt ein Audioguide in deutscher, türkischer, russischer und arabischer Sprache durch die Höhepunkte mittelalterlicher und neuzeitlicher Kunst und stellt unter anderem eines der bedeutendsten Meisterwerke der Renaissance, die Schutzmantelmadonna von Hans Holbein dem Jüngeren, und die dazugehörigen Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament ausführlich vor.

Für Familien mit Kindern, die auf der Suche nach einem Programm sind, bietet die Kunsthalle online spielerische Do-it-yourself-Anleitungen und Ausmalvorlagen an, etwa zu Christos Verhüllungskunst und zu den Spiegelbildern des Franzosen Daniel Buren.

