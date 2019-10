„Jeder hat Abgründe in sich“

Wenn Samuel Koch am Samstag bei der Premiere des Samuel Beckett-Klassikers „Warten auf Godot“ im Nationaltheater Mannheim als Pozzo die dunkle Seite der Macht verkörpert, spielt er diese Rolle als Behinderter und Erhabener gleichermaßen. Dass der 32-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung bewusst jeden Schutzmantel ablegt und ebenso frei wie unmissverständlich über sich und die Welt reflektiert, imponiert. Ein Gespräch über Schuld und Hochmut, Würde, seelische Abgründe und die Verlockungen des Bösen.

Herr Koch, als Sie gefragt wurden, ob Sie als Pozzo der böse Junge des Stücks sein wollen – wie haben Sie da reagiert?

Samuel Koch: Ich habe mich gefreut, bei diesem grandiosen Stück und diesem starken Text mit dabei sein zu dürfen. Die positiven Erfahrungen mit Regisseurin Sandra Strunz und dem Stück „Hiob“ aus Bonn kamen dazu – weil ich wusste, dass ich von ihr als vollwertiger Schauspieler verstanden werde. Dann auch noch den bösen Jungen spielen zu dürfen, war fast schon ein Geschenk. Denn das kindlich Böse, vom Cowboy bis zum Zorro, bestimmt auch heute noch mein Denken (lacht).

Wenn ich das so höre, unterstelle ich, dass nicht jeder Sie als vollwertigen Künstler verstanden hat…

Koch: Das war auch so – und begann schon im Studium, wo Fronten aufeinanderprallten. Weil es Leute gab, die mir knallhart sagten, dass sie nur professionell und deswegen nicht mit Behinderten arbeiten und für andere war vollkommen klar, dass sie mich nicht wegen meines Körpers, sondern wegen meiner Fantasie und Kreativität engagiert haben. Und wo gelten diese Werte, wenn nicht auf der Bühne.

Ist politische Korrektheit beim Thema Behinderung angebracht, oder zerstört sie mehr, als sie aufbaut?

Koch: Das Problem ist, dass beide Seiten absolut daherkommen. Man hört dann immer pathetisch: Es ist mein Recht, nicht herabgewürdigt zu werden. Ich wage die steile These: Entwürdigt ist der, der sich entwürdigen lässt. Es gibt auch keine Gerechtigkeit. Die Frage ist, ob wir damit klarkommen. Ich muss nicht behindert sein, um auf der Bühne einen Behinderten zu spielen. Umgekehrt kann ich als Behinderter doch viel mehr sein als nur behindert. Das ist doch das, was Theater will, kann und muss: Imagination schaffen.

Mit allen Konsequenzen?

Koch: Mit allen Konsequenzen. Denn wenn ich davon ausgehe – und da sind wir ganz nah am Stück – dass jeder Mensch gleich viel oder gleich wenig wert ist, dann ist alles erlaubt. Dann kann mich auch jemand „Arsch“ nennen und ich kann überlegen, ob ich ein Arsch bin und weiß, ob es stimmt, oder nicht.

Eine Souveränität, die man sich mit Ihrer Biografie im Spannungsfeld zwischen Mut und Demütigung auch erst einmal erkämpfen muss…

Koch: Wenn wir mal das Substantiv der Demut nehmen, haben wir doch eigentlich etwas Wunderbares vor uns. Selbst der Hirnforscher Gerald Hüther sagt, dass wir uns als Ebenbild Gottes geliebt fühlen dürfen und so unabhängig von Erfolg oder Misserfolg werden. Trotzdem stimmt es, dass ich damals an meinem Unfall selbst schuld war. Ich habe die Aktion zweimal abgesagt und beim dritten Mal sage ich zu, und es passiert die Katastrophe. Für das, was damals passiert ist, werde ich noch heute teilweise radikal beschimpft. Mich stört das oft auch mehr, als es sollte, aber man kann nicht mit jedem gut Freund sein.

Was man ja auch über Ihre Rolle sagen darf, die sich die Welt Untertan macht – und auch noch stolz darauf ist. Wie erträgt man diese Verantwortung?

Koch: Das ist eine Gratwanderung, die schockierend und gleichzeitig spannend ist. Denn auch, wenn wir uns nicht alle nach einer Herrenrasse sehnen: Die Professorin Evi Hartmann hat herausgefunden, dass der Durchschnittsdeutsche für Computerherstellung, Nahrungsmittelbeschaffung und Kleidung rund 70 Sklaven beschäftigt. Wenn wir so weiter machen, werden wir unser System kräftig an die Wand fahren. Und da sind wir doch ganz nah dran an Pozzo und seiner Sicht auf die Welt.

Beginnt man, selbst die Abgründe der Macht zu mögen, wenn man sie selbst ausfüllen muss?

Koch: Das ist vielleicht eine steile These, aber Adolf Hitler war – bis zu seinem Tod – extrem beliebt. Vielleicht hat jeder von uns die Abgründe eines Hitlers in sich. Es ist unvorstellbar, wie grausam und gleichgültig der Mensch sein kann. Diese Suche zwischen einem Mann, den ich eigentlich zum Kotzen finde, der mit seinen Ängsten und Nöten aber auch Sympathien verdient hat, war keine leichte. Denn das muss man sagen: Auch Pozzo will leben und unterhalten werden. Selbst, wenn er dafür sprichwörtlich über Leichen geht.

Das Interview wurde persönlich geführt und Samuel Koch zur Autorisierung vorgelegt.

