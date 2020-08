„Jedermann“ im hohen Alter moderner denn je

„Jeeedermaaann“ – die schaurigen Rufe von den Türmen der Salzburger Altstadt und von der Festung Hohensalzburg, die den „reichen Mann“ aus selbstzufriedener Feierlaune jäh herausreißen und ihn ans nahe Ende gemahnen, gehören zum Bestand der Salzburger Festspiele. Genau genommen gäbe es das größte Musik- und Theaterfestival der Welt gar nicht ohne den seit 1920 gespielten Dauerbrenner von Hugo von Hofmannsthal.

Das Jubiläum „100 Jahre Jedermann“ soll an diesem Samstag in der Altstadt mit einem „Jedermann“-Tag und einer Aufführung mit Tobias Moretti in der Titelrolle gefeiert werden – unter Beachtung strikter Hygienebestimmungen. Mit dabei sind auch ehemalige „Jedermänner“ wie Klaus Maria Brandauer, Cornelius Obonya und Peter Simonischek, der die Rolle von 2002 bis 2009 verkörperte und der ausdauerndste „Jedermann“ war. Erwartet werden auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein deutsches Pendant Frank-Walter Steinmeier.

Bis 2002 nach Reinhardt-Vorgabe

Zu den früheren Darstellern des „Jedermann“ gehörten etwa Will Quadflieg (1952-1959), Curd Jürgens (1973-1977), Maximilian Schell (1978-1982), Gert Voss (1995-1998) oder Ulrich Tukur (1999-2001).

Bei der Festspiel-Premiere zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzte Regisseur Max Reinhardt das Stück erstmals in Szene. Seither wurde es mit Ausnahme der Jahre 1922 bis 1926 sowie der Zeit von 1937 bis 1945, als Hofmannsthals Werke nicht gespielt werden durften, jeden Sommer aufgeführt. Die stets ausverkauften Vorstellungen sind finanziell eine sichere Bank, was manchen Überlegungen, das Stück abzusetzen, bislang zuverlässig den Boden entzogen hat.

Bis 2002 wurde der „Jedermann“ in Salzburg streng nach den Vorgaben Reinhardts inszeniert, in altertümlichen Kostümen und deklamatorischer Sprache. Der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, brach erstmals mit der ehernen Tradition und setzte deutliche moderne Akzente.

Die gespielte Inszenierung von Michael Sturminger ist die radikalste. Sie zeigt einen „Jedermann“ in Alltagskleidung, den nicht göttliches Schicksal, sondern wohl ein Hirntumor ereilt. Dass er auf einer Krankenstation zu liegen kommt, darf als unfreiwillige Parallele zur Pandemie gewertet werden. 3sat zeigt die Inszenierung ab 21.50 Uhr.

Partyfreuden trotz Läuterung

Natürlich hat der Kult Kritiker. Sie störten sich etwa daran, dass ein Publikum die finale Bekehrung und Läuterung des „reichen Mannes“ auf der Bühne heuchlerisch beklatsche, um sich danach eigenen Partyfreuden hingeben zu können. Niemand wohl hat das ätzender getan als Helmut Qualtinger und eine Calypso-Combo in dem 1958 erschienenen Song „Jedermann-Kollapso“: „Komm Mister Jedermann, gemma bisserl sterben.“ dpa

