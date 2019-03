Jens Harzer wird geehrt

Schauspieler Jens Harzer. © dpa

Der neue Träger des höchst renommierten Iffland-Rings ist der deutsche Schauspieler Jens Harzer. Das gab Österreichs Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) gestern bekannt. Der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz habe den 47-Jährigen aus Wiesbaden testamentarisch zu seinem Nachfolger als „würdigsten“ Schauspieler im deutschsprachigen Raum bestimmt. Harzer sei ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffalle, meinte Blümel.

Harzer ist seit 2009 festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg und stand in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018 auf der Bühne. Die Auszeichnung wird traditionell bisher nur an Männer weitergegeben. Diesen Umstand hatte jüngst das Fachmagazin „Theater heute“ kritisiert. Der Preis solle endlich auch für Frauen geöffnet werden, forderte die Redaktion. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019