Jesús López Cobos ist tot

Anzeige

Er war in der Oper und den Sinfonien gleichsam zuhause und ein Dirigent von Welt: Der Spanier Jesús López Cobos (Bild), der fast ein Jahrzehnt Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin war, ist tot. López Cobos starb gestern im Alter von 78 Jahren in Berlin, wie die Deutsche Oper bestätigte. Er war an Krebs erkrankt. Das Management des Dirigenten teilte auf Twitter mit, López Cobos solle in seiner Geburtsstadt Toro rund 250 Kilometer nordwestlich von Madrid beigesetzt werden.

Wie Pilar Lorengar, Montserrat Caballé oder José Carreras zählt López Cobos zu den großen Namen der spanischen Klassikwelt. Sehr früh erwies sich das musikalische Talent des Spaniers. Obwohl er als Kind nie regulären Musikunterricht genossen hatte, dirigierte er nach dem Philosophie-Studium Anfang der 1960er Jahre in Madrid den Universitätschor. Er wandte sich dann dem Dirigierstudium zu, lernte zunächst bei Franco Ferrara in Italien und Hans Swarowsky in Wien und gewann schließlich den renommierten Besançon-Wettbewerb. Sein Debüt feierte er im Teatro La Fenice in Venedig, bevor er zu einem gefragten Dirigenten avancierte.

„Noblesse und Souveränität, Vielseitigkeit und unbeirrbare Ernsthaftigkeit der künstlerischen Arbeit“, so beschrieb ihn die Deutsche Oper Berlin in einer Würdigung. Er sei stets das Gegenteil eines glamourösen Pultstars gewesen. dpa (Bild: dpa)