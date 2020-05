Jetzt gegensteuern

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

die Debatte um Corona zeugt von der Sehnsucht nach Normalisierung. Doch was „back to normal“ bedeutet, das ist ein einziger Machtkampf, der geführt wird wie klassische Lobbyarbeit. Fußball? Ja, sicher, die haben ja ein großartiges Hygienekonzept vorgelegt. Hat es eigentlich jemand gelesen oder in die Hände bekommen? Autoindustrie? Ja, muss man schnell retten. Prämien für die Systemrelevanten? Schwierig.



Es mag ein nachvollziehbares Bedürfnis sein, Normalität schnellstmöglich wiederherzustellen. Doch wer die neuen CO2-Werte sieht, sollte diese Normalität als Zukunftsziel in Frage stellen. Die Werte steigen weiter, in ungekannte Höhen. Fridays for Future verlegt den Protest ins Netz, wo er vermutlich noch wirkungsloser bleiben wird als auf den Straßen. Wenn jetzt milliardenschwere Rettungsprogramme aufgesetzt werden, darf der Klimaschutz nicht ausgesetzt werden. Diese Pandemie ist nur der Beginn eines Zeitalters, in dem Katastrophenszenarien Normalität werden könnten. Diese Verunsicherung wird das zugrundliegende Lebensgefühl dieser Epoche werden, daher „Zäsur“.

Deutschland spielt eine Schlüsselrolle. Angela Merkel übernimmt in zwei Monaten die Ratspräsidentschaft in der EU, die Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen. Die Haltung der CDU zur Autoindustrie ist bekannt. Doch die Verletzbarkeit der Gesellschaft hat sich in den letzten Monaten gezeigt wie lange zuvor nicht. Muss diese Haltung so bleiben?

Alle, die auf den Schutz der Grundrechte verweisen, sind im Recht. Doch können sie die Katastrophen als wiederkehrendes Szenario mitdenken? Momentan eher nicht. Die Klima-Krise ist drastischer als alles, was derzeit „Flatten the Curve“ (Abflachen der Kurve) verhindert. Mit dem großen Unterschied: Es könnte bald schon kein Verhalten mehr geben, das die Katastrophe aufhält. Weil die Zeit, gegenzusteuern, genau jetzt ist. Nicht noch später.

Die Gewohnheiten zu ändern, wie schwer das ist, zeigt sich bei der Debatte um die Rettung der Automobilindustrie. Die Fakten sind bekannt, doch die Lähmung überwiegt. Wer diese Krise als Zäsur versteht, muss neue Ansätze suchen. Gerade Deutschland kann jetzt, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, neue Ziele setzen. Eine Verantwortung, der wir gerecht werden sollten. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

