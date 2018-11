Jetzt ist es Zeit fürs Kriegsbeil

Lediglich drei Romane - davon zwei zugegeben ziemlich dickleibig - und einen Erzählungsband hat Jeffrey Eugenides bis heute veröffentlicht. Ein Vielschreiber ist der Verfasser des Erfolgsromans „Middlesex“, der ihm den Pulitzerpreis eintrug, also nicht. Doch was dem Œuvre an Volumen und Ausdehnung abgeht, gleicht es locker durch Intensität und Dichte des Erzählten aus. Der Erzählungsband „Das große Experiment“ ist ein neuerlicher Beweis.

Geschrieben hat Eugenides die zehn Geschichten über eine Zeitspanne von nahezu drei Jahrzehnten hinweg zwischen 1988 und 2017. Die ganz frühen Erzählungen eingeschlossen, zeichnen sie sich durch ein gleichbleibend hohes Niveau aus. Bei aller Tiefgründigkeit und einem feinen Gespür für die Untiefen des Lebens jedoch sind die Texte überwiegend von einer wunderbaren Leichtigkeit, was die Lektüre zum stellenweise reinen Lesevergnügen macht.

Die erste Geschichte ist die jüngste - und eine der eindrücklichsten. Della ist 88 und im Anfangsstadium dement. Möglichst kostensparend haben ihre beiden Söhne sie, weit entfernt von der Heimat, in einem lieblosen Heim untergebracht. Della fühlt sich, „als wäre ich - im Gefängnis“. Das sagt sie zu ihrer jüngeren Freundin Cathy, die sie in dem neuen Zuhause zum ersten Mal besucht. Als Geschenk hat Cathy ihr ein Buch über zwei alte indianische Frauen mitgebracht. Vom eigenen Stamm wurden sie zum Sterben ausgesetzt, doch lernten sie zu überleben. Die Lektüre des Buchs, mit dem Cathy und Della eine gemeinsame Geschichte verbinden, soll Dellas Lebenswillen stärken.

Losung der beiden Freundinnen

Denn angesichts ihrer aktuellen Situation ist es „Zeit fürs Kriegsbeil“. So lautete, mit Bezugnahme auf das Buch, immer die Losung der beiden Freundinnen, wenn eine von ihnen in Bedrängnis geraten war. Dellas unglückliche Situation bringt Cathy dazu, die Freundin trotz eines angekündigten Schneesturms heimlich in ihr Zuhause zurückzubringen. Schließlich finden sich auch Dellas Söhne mit der neuen Situation ab.

Ein Happy End, das kein bisschen erschlichen wirkt, mit Appellcharakter an den Leser. Weniger glücklich ist der Ausgang von „Air Mail“. Unter dem Eindruck fernöstlicher Philosophie findet ein junger Mann auf einer Asienreise zu Harmonie mit sich selbst - und den Tod.

Als thematischer roter Faden ziehen sich Ehe- und Geschlechterverhältnisse durch das Buch. Ein kleines Meisterwerk auf diesem Gebiet ist „Die Bratenspritze“ von 1995 - eine ironische Analyse weiblicher (und männlicher…) Fortpflanzungswünsche. Tomasina, 40 und ledig, ist „auf Samenschau“. Männer sind für sie nichts als „wandelnde Spermatozoen“. Denn sie, die ein Kind möchte, hat Torschlusspanik.

Um Unglück in der Ehe geht es in „Such den Bösewicht“. Nach einem Seitensprung des Ich-Erzählers hat sich Johanna, seine Frau, von ihm getrennt. Eine Paartherapie entartete zum „Such-den-Bösewicht-Spielchen“. Später muss der reumütige Sünder erkennen, „dass es einen Bösewicht nicht gibt. Wenn man verheiratet ist, kann man einen Streit nicht gewinnen. Denn wenn man gewinnt, verliert der andere, und das führt zu Feindseligkeit“.

Die Titelgeschichte „Das große Experiment“, im Jahr der Finanzkrise 2008 entstanden, thematisiert die materiell prekäre Situation großer Teile der amerikanischen Gesellschaft. Kendall ist Lyriker, freier Lektor - und ohne Krankenversicherung. Denn der politisch fortschrittliche Verleger Jimmy Boykos sieht keinen Grund, sie ihm zu zahlen. So muss Kendall nicht nur an den Heizkosten sparen.

Die Erzählung wird zum (Wirtschafts-)Krimi, als der Buchhalter des Verlags Kendall zuflüstert, wie kinderleicht es wäre, Geld zu unterschlagen … „Nach der Tat“ (2017) wiederum liest sich wie ein feinfühliger, vorweggenommener Kommentar zu sexuellem Missbrauch und zur #MeToo-Debatte: eine Erzählung, wie man sie, gleich den übrigen, jeder und jedem auf den Gabentisch wünscht.

