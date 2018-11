Jetzt sind die Städte gefragt

Elf Tage voller neuer Filme, eine bunte, vielfältige Kinoreise um die ganze Welt: Auch dieses Jahr hat das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg das geboten und ermöglicht, wofür es seit langem vom regionalen Publikum, aber auch von der internationalen Filmszene geschätzt wird. Die Zuschauerzahl von 50 000 bestätigt – trotz eines Rückgangs – das Niveau, auf dem man sich bewegt, nicht nur äußerlich. Dass all diese Besucher kommen, obwohl die gezeigten Filme junger Regisseure (noch) gänzlich unbekannt sind, spricht ebenfalls für sich.

In der weiter wachsenden weltweiten Zahl von Filmfestivals hat die traditionsreiche Veranstaltung ihren Rang behaupten können. Deshalb präsentieren Filmemacher und Produzenten ihre Werke gerne in Mannheim und Heidelberg – und das (im Wettbewerb) zumindest als deutsche, wenn nicht europäische oder internationale Premiere. Selbstverständlich ist das keineswegs. Sicher ist derzeit auch nicht, ob es dabei bleiben kann.

Denn zunächst einmal stehen die regionalen Voraussetzungen in Frage. Das bewährte Festivalteam sorgt noch für den nächsten Jahrgang und gibt die Leitung danach ab. Was wird dann aus dem von den beteiligten Städten und dem Land Baden-Württemberg in der Hauptsache finanzierten Festival? Die Träger und allen voran die Stadt Mannheim, wo das Festival gegründet wurde, müssen nun zeigen, was ihnen diese Festspiele wert sind. Dabei ist der knapp bemessene Etat nicht einmal das Erste, worüber zu reden wäre. Zunächst einmal sollte eine Idee vorhanden sein, wofür das Festival auch weiterhin stehen soll – und als Voraussetzung dafür eine Wertschätzung dessen, was es ist. Erst dann lässt sich sinnvoll nach einer künftigen Leitung suchen.

