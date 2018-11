Joris und Status Quo kommen

Prominente Musiker haben ihre Teilnahme am 4. Zeltfestival Rhein-Neckar bestätigt. Die Rockband Status Quo spielt im Palastzelt und der Popakademiker Joris gestaltet gemeinsam mit der Sängerin Namika eine Bühnenshow, teilte der lokale Veranstalter Delta Konzerte mit. Auch Nena (29. Mai), Andreas Bourani (30. Mai) und Eule findet den Beat (2. Juni) treten auf. Das Konzert von Status Quo beginnt am 5. Juni 2019 um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Karten für die Bühnenshow der Rockstars kosten 50 Euro zuzüglich Gebühren. Das gemeinsame Konzert von Namika und Joris am 7. Juni beginnt um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) und kostet 35 Euro zuzüglich der Gebühren. Karten zu den Veranstaltungen des 4. Zeltfestivals gibt es im Internet unter www.zeltfestivalrheinneckar.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. lim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018