Juan Diego Flórez gastiert

Zum Auftakt der Jubiläumswoche der Würth-Gruppe kommt der peruanisch-österreichische Weltstar Juan Diego Flórez erstmals in die Region. Mit einer beachtenswerten Karriere, die bereits über 20 Jahre andauert, hat sich der Tenor dank seines ausdrucksvollen Gesangs als einer der besten Opernsänger weltweit etabliert.

Am 21. Juni ist er im Carmen Würth Forum in Künzelsau mit Arien aus Opernklassikern von Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Franz Lehár, Jules Massenet, Georges Bizet und anderen zu erleben. Begleitet wird Flórez von den Würth Philharmonikern unter Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Christopher Franklin.

Erstmals ist dann auch ein Blick in das neue Museum Würth 2 am Carmen Würth Forum möglich, bevor dieses am 28. Juni offiziell eröffnet wird. Das Konzert im Großen Saal am 21. Juni beginnt um 17 Uhr, Einlass in das Carmen Würth Forum ist ab 16 Uhr. Der Vorverkauf ist gestartet. Karten sind über den Webshop Kultur bei Würth unter www.kultur.wuerth.com, im Shop des Museum Würth in Künzelsau-Gaisbach sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de erhältlich.

Das Sommerkonzert bildet den Auftakt der Jubiläumswoche 2020, in der die Würth-Gruppe vom 21. bis 28. Juni mit Klassikkonzert, Würth Open Air, Mitarbeiterfest und Tag der offenen Tür das 75-jährige Bestehen der Adolf Würth GmbH & Co. KG feiert, die das Stammunternehmen des Konzerns ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020