Jubiläumskonzert ins Frühjahr verlegt

Eindrucksvoll der Pandemie trotzen konnte der zehnte Debut Klassik-Gesangswettbewerb noch im September mit der begeisternden Wettbewerbswoche, deren sängerisches Niveau international große Resonanz fand. Weil das Infektionsgeschehen in Deutschland keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen erwarten lässt, wird das am 4. Dezember in der Weikersheimer TauberPhilharmonie geplante große Jubiläumskonzert, das von Finalisten vorangegangener Wettbewerbe und der weltbekannten Sopranisten Anne-Sofie von Otter gestaltet worden wäre, ins Frühjahr 2021 verlegt werden. Nachdem das Kartenkontingent für diesen Höhepunkt des Jubiläumsjahres mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg und früheren Preisträgern bereits nahezu vergriffen war, bedauern die Veranstalter diese Entwicklung sehr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.11.2020