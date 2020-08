Judentum als lebendige Kultur

Mehr Gegenwart, weniger Exponate: Das Jüdische Museum Berlin eröffnet an diesem Sonntag seine neue Dauerausstellung. Fast 20 Jahre sind vergangen, seit der spektakuläre Zickzack-Bau des US-amerikanischen Architekten Daniel Libeskind im September 2001 eröffnet wurde. Umgehend wurde das Museum der 1700-jährigen Geschichte der Juden in Deutschland mit seiner Metall-Fassade damals zu einem der Besuchermagneten in der Hauptstadt. Bis zu ihrer Schließung im Dezember 2017 zog die Dauerausstellung mehr als elf Millionen Menschen an.

Die alte Schau wurde damals innerhalb von 18 Monaten entwickelt, an der neuen tüftelte das 20-köpfige Team um Chefkuratorin Cilly Kugelmann bereits seit 2015. Herausgekommen ist eine Präsentation, die angenehm puristisch daherkommt. Die Zahl der Exponate wurde von 3900 auf etwa 1000 drastisch reduziert, die Erklärtexte sind kurz und knapp, die Ausstellungsarchitektur und das Design beziehen stärker als zuvor den Libeskind-Bau mit ein. Kugelmann selbst spricht von einer „spektakulär schönen“ Ausstellung.

„Es war an der Zeit für eine neue und andere museale Darstellung von jüdischer Kultur“, sagt die Direktorin des Museums, Hetty Berg. Die Geschichte der Juden habe sich nicht geändert – „aber unsere Perspektive darauf“. Viel stärker als ihre Vorgängerin stelle die neue Ausstellung das Judentum nun als lebendige Kultur dar.

„Wir setzen andere Schwerpunkte als vor 20 Jahren“, sagt Kugelmann. So rücken die Beziehungen von Juden zur ihrer nichtjüdischen Umwelt in den Fokus und werden stärker Themen jüdischer Kultur und Religion aufgegriffen. Praktisch alle Exponate sind neu, 70 Prozent stammen aus der museumseigenen Sammlung, die in den vergangenen Jahrzehnten durch private Schenkungen und Familiennachlässe auf einen beträchtlichen Umfang anwuchs. Ein Glücksumstand, wie Kugelmann betont, weil durch den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust praktisch kein Markt für historische Judaica-Artefakte existiert.

Antisemitismus und Verfolgung

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Juden in Deutschland vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Das beginnt mit den Anfängen jüdischen Lebens in Aschkenas – die Bezeichnung in der mittelalterlichen rabbinischen Literatur für Deutschland – und führt über die Emanzipationsbewegung im 19. Jahrhundert und deren gewaltsames Ende durch den Nationalsozialismus ab 1933 bis zum jüdischen Leben in Deutschland heute. Anders als zuvor wird das allerdings nicht streng chronologisch erzählt. Auf acht Themen-Inseln beispielsweise kann sich der Besucher stattdessen in jüdische Kultur und Religion vertiefen und liturgischen Gesängen, Purim-Rasseln und Popmusik lauschen oder in Interviews mehr darüber erfahren, ob, wie und warum Juden heute den Geboten folgen.

Zwei Dinge ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Ausstellungskapitel: jüdische Identität und Judenfeindlichkeit in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen. Wann ist beispielsweise Musik „jüdisch“, wenn sie nicht liturgisch ist? Woran macht sich eine jüdische Identität fest? Antworten liefern unter anderem eine unscheinbare Küchenreibe, eine Wasserflasche und ein Flamenco-Kleid.

Durchdekliniert werden auch die vielen Spielarten des Antisemitismus, die den deutschen Juden im Laufe der Jahrhunderte entgegenschlugen. Und ihre Ambivalenzen. Zum Beispiel die Verehrung vieler deutscher Juden für den Komponisten Richard Wagner (1813-1883), einem eigentlich eingefleischten Antisemiten. So hörte der Begründer des Zionismus, Theodor Herzl (1860-1904), Wagners „Tannhäuser“ gern, um dabei zu entspannen.

Einwanderung im Mittelpunkt

Die Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 wird mit Installationen aus den 962 Gesetzen erzählt, die nach 1933 gegen die Juden erlassen wurden. Die Räume sind auch hier hell, die Wände aus kaltem Aluminium. Sie halte nichts davon, den Besuchern durch dunkle Räume die Dramatik einer Erzählung zu signalisieren, kommentiert Kugelmann. Für die Zeit nach 1945 stehen Themen wie Wiedergutmachung, das Verhältnis zu Israel und die russischsprachige Einwanderung ab 1990 im Mittelpunkt.

Hier hätte sie auch gerne den Konflikt um das Jüdische Museum selbst thematisiert, in dessen Folge im Juni des vergangenen Jahres der renommierte Judaist Peter Schäfer als Museumsdirektor zurücktrat und das vom Bund finanzierte Haus in schwere Turbulenzen geriet. „Das wollten aber meine Kollegen nicht“, bedauert Kugelmann, die von 2002 bis 2017 Programmdirektorin des Museums war. epd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020