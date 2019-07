Jüdische Stätten sollen Weltkulturerbe werden

Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt.

Das rund 600 Textseiten umfassende Nominierungsdossier sei bereits ins Englische übersetzt, sagte die Leiterin der Stabsstelle im Wissenschaftsministerium, Stefanie Hahn, der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt folgten noch Bildauswahl und Layout-Gestaltung. Der Antrag für die drei Schum-Städte soll Ende des Jahres abgeschickt werden, damit er pünktlich vor dem Fristende am 1.2. 2020 bei der Weltkulturorganisation Unesco in Paris eintrifft.

Schum bezeichnet die jüdische Tradition von Speyer, Worms und Mainz – nach den hebräischen Anfangsbuchstaben Schin für Schpira (Speyer), Waw für Warmaisa (Worms) und Mem für Magenza (Mainz).

In Speyer soll die um 1120 gebaute Mikwe, also ein Ritualbad, den besonderen Unesco-Status erhalten. In Worms sind es neben einer etwas kleineren Mikwe und der Synagoge der Friedhof „Heiliger Sand“. In Mainz gehört der ebenfalls mittelalterliche Friedhof „Judensand“ zu den Stätten, die ins Welterbe aufgenommen werden sollen.

Dokumente des Miteinanders

„Hier sind Juden im Mittelalter in Städte mit einer christlichen Mehrheitsgesellschaft gekommen und waren vor die Aufgabe gestellt, ihre Religion zu leben“, erklärte Stabsstellenleiterin Hahn. „Dabei sind sie zu Lösungen gekommen, die für das aschkenasische Judentum wegweisend geworden sind.“ Als Aschkenasen bezeichnen sich Juden aus Mittel-, Nord- und Osteuropa, im Unterschied zu den sephardischen Juden von der iberischen Halbinsel.

Die Frage nach der Situation von Minderheiten in einer Gesellschaft sei auch heute aktuell, sagt Hahn. Diesen Gegenwartsbezug zu vermitteln, sei ein wichtiges Anliegen. Daher werde in Abstimmung mit dem Verein Schum-Städte die Vortragsarbeit weiter verstärkt. Jüdische Geschichte lasse sich nicht auf den Holocaust reduzieren. „Es gab auch eine Zeit gegenseitiger Befruchtung und des Austauschs.“ dpa

