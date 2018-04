Jüdischer Friedhof in Wort und Bild

Anzeige

In Anspielung auf die ewige Ruhe der Toten, die unter keinen Umständen gestört werden darf, werden Jüdische Friedhöfe Bet Olam, also Haus der Ewigkeit, genannt. Volker Kellers und Thommy Mardos Fotoband heißt auch „Bet Olam“ und nimmt die Leser mit auf einen Spaziergang durch den Jüdischen Friedhof in Mannheim. Dabei werden die Geschichten der Verstorbenen erneut zum Leben erweckt.

Volker Keller ist Lokalhistoriker und für die geschichtlichen Texte des Werks verantwortlich. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit der jüdischen Geschichte Mannheims. Er lasse die Gräber lebendig werden, schreibt der Verlag Waldkirch auf seiner Internetseite, und: „Thommy Mardo hat die Gräber eindrücklich in der ihm eigenen Bildsprache in Szene gesetzt.“

Tatsächlich schafft es Mardo mit seinen Fotografien, eine Geschichte zu transportieren. Während Keller sich auf die individuellen Gräber konzentriert und das Leben der Verstorbenen beleuchtet, tritt Mardo in Rolle eines Besuchers und erzählt mithilfe seiner tristen, teilweise schon düsteren Bildern deren Geschichte.