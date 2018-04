Jugendbläser ausgezeichnet

Anzeige

Das Jugendblasorchester der Mannheimer Bläserphilharmonie hat in einem Wettbewerb die Blasorchester-Konkurrenz im Raum Stuttgart geschlagen. Den Angaben einer Sprecherin zufolge erreichten die 33 Ausführenden (darunter Schlagzeuger) am Sonntag in Notzingen 96,8 Punkte – die höchste Punktzahl, die bei dem Wertungsspiel zwischen acht Orchestern vergeben wurde.

Die jungen Orchestermusiker hatten die Stücke „Yorkshire Ballad“ von James Barnes und „Border Zone“ von Jacob de Haan gespielt. In den Unterkategorien „Phrasierung und Artikulation“, „Stückwahl im Verhältnis zur Spielfähigkeit“ und „Künstlerischer Gesamteindruck“ wurden jeweils Höchstpunktzahlen erreicht. Dirigentin Rebekka Ohlig sieht in der Auszeichnung eine starke Bestätigung und verweist zugleich auf die herausragende musikalische Entwicklung, die in der Vorbereitung auf den Wettbewerb erzielt wurde. lim