„Jugendliche im Theater besser einbeziehen“

Petra Olschowski, Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium. © Dettlinger

Viele Kultureinrichtungen kämpfen mit rückläufigen Besucherzahlen und suchen nach Möglichkeiten, sich ein breiteres Publikum zu erschließen. Diesen Prozess will Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) in einem großangelegten Dialog unterstützen. „Wir betreten da Neuland in Deutschland“, sagte ihre Staatssekretärin Petra Olschowski in Stuttgart. Münden soll die Debatte 2020 in

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3488 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018