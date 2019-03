Jugendliche spielen wie Profis

Es war kein Konzert wie jedes andere. Die gut 70 Musiker sind allesamt Jugendliche, Profi ist (noch) keiner von ihnen. Was dagegen jederzeit mit einem „normalen“ Sinfonieorchester vergleichbar ist, ist das Programm, das das Jugendsinfonieorchester Mannheim (JSOM) jetzt in der Mannheimer Johanniskirche spielte: Schon bei Antonín Dvořáks sinfonischer Dichtung „Die Mittagshexe“ wurde klar, dass die Jugendlichen dieser grusligen musikalischen Erzählung gewachsen sind – obwohl ihrer Spieltechnik genauso viel abverlangt wird wie ihrer Ausdrucksfähigkeit.

Mit ganz anderen Anforderungen als bei Dvořák musste das Orchester beim Kontrabass-Konzert des estnischen Komponisten Eduard Tubin (1905 - 1982) fertig werden. Das Werk ist zwar keine Avantgarde-Musik im radikalen Sinn des Wortes, die Tonsprache insgesamt und vor allem die Rhythmik funktioniert dennoch ganz anders als bei romantischer Musik. Aber auch mit diesen oft vertrackten rhythmischen Figuren kamen die jungen Musiker mühelos zurecht.

Es ist ein Beitrag zur Völkerverständigung, wenn das JSOM im Sommer dieses Jahres eine Reise nach Südfrankreich unternimmt. Mit dabei sein wird auch der französische Kontrabassist Alexis Scharff, der Solist in Eduard Tubins Konzert, der vor allem in der Kadenz eine ganze Reihe technischer Klippen zu bewältigen hatte. Vor allem diese Kadenz wurde dadurch zum technischen Kabinettstückchen.

Dirigent Reinke triumphiert

Schließlich das Hautwerk des Abends, Peter Tschaikowskys fünfte Sinfonie, eines der zentralen Werke des späten 19. Jahrhunderts: Hier hatte das Orchester endgültig Gelegenheit zu zeigen, was es kann. Und es kann enorm viel, ein derart einheitlicher Streicherklang ist so wenig selbstverständlich wie kieksfreie Blechbläser und virtuos schmeichelnde Holzbläser. Ein erheblicher Anteil am großen Erfolg dieses Abends geht auf das Konto des Dirigenten Jan-Paul Reinke, der hörbar die Kunst beherrscht, seine Musiker zu motivieren und zu Höchstleistungen anzustacheln. So groß ist der Unterschied zu Profi-Orchestern gar nicht.

