Mit ihrem „Tribute to Ella Fitzgerald“-Abend erweisen sechs Musiker im Mannheimer Club Ella & Louis der unvergesslichen großen Dame des Jazz die Ehre. Daniel Prandl spielt dabei das Piano, Mini Schulz den Bass, Patrick Manzecchi das Schlagzeug, und am Gesang wird bei dem (bereits ausverkauften) Konzert am 21. Januar neben Janice Dixon und Nicole Metzger auch Julia Nagele zu erleben sein:

