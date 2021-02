Julia Neigel: „Das ist ein Verbrechen an der Kultur“

Sängerin Julia Neigel hat am Mittwoch wütend auf die im Bundeskabinett beschlossenen Urheberrechtsreformpläne reagiert: „Diese Regierung hat versagt. Sie hat gezeigt, dass ihr globale Konzerne wichtiger sind als die Wahrung des Urheberrechts und der Schutz deutscher Künstler und der Kreativwirtschaft“, sagte die Ludwigshafenerin auf Anfrage. Was Kanzler wie Ebert, Brandt und Schmidt an

...