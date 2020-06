Julia Neigel zum Konflikt mit Stephan Ullmann: „Das kann passieren“

Beim Konzert zur Veröffentlichung des Albums „Alles anders“ im Gleis 4 in Frankenthal am 4. März 2017 war zwischen den Dynamo-Records-Gründern Stephan Ullmann (r.) und Michael Lorenz noch alles in Ordnung. Über einen Urheberrechtskonflikt mit Julia Neigel ging die Partnerschaft Mitte 2018 auseinander.

© Scott Reiners