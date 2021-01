Julia Willmann ist Preisträgerin des Mannheimer Feuergriffels 2021

Mannheim.Julia Willmann erhält das Feuergriffel-Stipendium 2021 für Kinder- und Jugendliteratur und wird damit als achte Stadtschreiber*innen-Stipendiatin ab dem 15. April für drei Monate das Turmzimmer in der Alten Feuerwache Mannheim beziehen. In Mannheim wird die 1973 geborene Wahl-Berlinerin an ihrer Geschichte "Die keine Fiege ii und das Rauschen der Welt" über eine Schwebefliege, die ihr "L" verliert und sich auf den Weg in die Alpen macht, schreiben.

Die mit 9000 Euro dotierte Auszeichnung ist ein Preis der Stadtbibliothek, gefördert vom Förderkreis der Stadtbibliothek Mannheim, der GBG, der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung, der Carl Esser Stiftung sowie dem Kulturzentrum Alte Feuerwache. Das Stipendium beinhaltet einen Aufenthalt von April bis Juli 2021 im Turm der Alten Feuerwache, eine Pauschale für Anreise und Lebenshaltungskosten in Höhe von 3000 Euro,3000 Euro Preisgeld sowie weitere 3000 Euro bei Veröffentlichung des in Mannheim entstandenen Buches.

Auch zusätzliche Lesungen und eine Drehbuchwerkstatt mit Kindern in den Pfingstferien sind geplant. Die Beteiligten hoffen, die Angebote als Präsenzveranstaltungen durchführen zu können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021