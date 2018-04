Jung, wild, ausdrucksstark

Anzeige

Markus Lüpertz zählt zu den international beachtetsten deutschen Künstlern der Gegenwart. Seine Werke finden sich in den bedeutendsten Museen der Welt. Von Sonntag, 22. April, bis zum Sonntag, 20. Mai, wird eine Auswahl seiner Grafiken beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5, zu sehen sein.

Maler und Bildhauer

Als Maler und Bildhauer hatte Lüpertz bereits früh Erfolge. Entgegen aller abstrakten Trends der 1960er-Jahre schuf er eine einzigartige Mischung aus Figuration und Abstraktion. In seinen großformatigen Arbeiten vereinfachte er die Form und hob gleichzeitig Details wie Köpfe und Gesichter hervor. Diese gegenständlichen Motive prägen seine Gemälde und weisen eine Nähe zum Neoexpressionismus auf, das heißt, sie sind jung, wild und ausdrucksstark. Anfang der 1980er-Jahre entstanden seine ersten Radierungen. Dabei ging es ihm weniger um die traditionelle Rolle der Grafik als Möglichkeit der Reproduktion vorhandener Bildideen. Für ihn begleiten die Grafiken die Malerei oder die Bildhauerei nicht, sondern geben vielmehr Einsicht in deren Findungsphasen.

Markus Lüpertz wurde 1941 im ehemals böhmischen Reichenberg, heute Liberec, in Tschechien, geboren. Seine Eltern flohen mit ihm 1948 nach Deutschland. Seit frühester Kindheit wollte er Künstler werden. Sein Weg dahin war steinig. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete er im Untertagebau und verdingte sich bei der Fremdenlegion. Danach nahm er das Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf 1961 auf. Aber schon nach dem ersten Semester mündete dies in einem Fiasko: Wegen einer Schlägerei wurde er exmatrikuliert. 1986 folgt sein persönlicher Triumph: Lüpertz kehrt an die dortige Lehrstätte als Künstler und Professor zurück und blieb bis 2006 deren Rektor.