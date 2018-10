Junge Überflieger und gestandene Solisten

Zum 38. Mal fanden die „Herbstlichen Musiktage Bad Urach“ statt. Das Thema hieß diesmal „Klangerfühlt“ – ein konstruktiver Begriff, unter dem man sich viel vorstellen kann. Und so wurde denn unter ihm, über den der Journalist und Buchautor Franz Alt den Festvortrag am Eröffnungsabend hielt, in inhaltlicher und formaler Hinsicht einiges subsumiert. Dazu gehörten als sogenannte „Junge Überflieger“ angepriesen, die 22-jährige österreichische Pianistin Viktoria Hirschhuber und ihre 30-jährige georgische Kollegin Like Bibileishvili, ebenso wie der 35-jährige österreichische Schlagzeuger, Multi-Perkussionist und Moderator Nartin Grubinger. Nicht zu vergessen, ein sogenanntes „Stegreif.konzert“ mit der Symphonie Nr. 3 F-Dur op. 90 von Johannes Brahms, mit der sich der Komponist von seinem Vorbild Ludwig van Beethoven befreite. Ohne Bühne, Stühle, Partitur und Dirigent bewegten sich 24 Musiker durch den Raum und präsentierten die von Wolf Kerschek rekomponierte Werk mit Improvisation, Elektronik und Licht design, wobei Alistair Duncan für das Arrangement der Ideen verantwortlich zeichnete. Doch auch Konventionelles kam zum Vortrag.

Unter dem Titel „Seelenlieder - 0 Magnum Mysterium“ gab es einen Liederabend mit Gesängen und Chorälen von Franz Schubert und des amerikanischen Komponisten Morten Lauridsen, der selbst, am Klavier saß. Lyrik von Goethe Wedekind, Brecht und Kästner, kombiniert mit Schlagern und Chansons, trugen das Trio Julia von Miller (Gesang), Frederic Hollay ( Klavier) und Anatol Regnier (Lesung und Rezitation) vor. In einer Kammermusiksoirée, unter dem Titel „Klangreicher Forellenteich“, hörte man das Klavierquartett Es-Dur op. 47 von Robert Schumann, „Die Forelle“ von Franz Schubert und sein „Forellenquintett“ A-Dur, D667.

Die bulgarische Mezzosopranistin Vesselina Kasarova, am Klavier begleitet von der Ukrainerin Iryna Krasnovska, bestritt einen Liederabend mit Werken von Hector Berlioz, Sergej Rachmaninow und Pjotr I. Tschaikowski.

Unter dem Titel „Professor Dur und die Zauberflöte“ gab es ein Kinderkonzert. Die Schüler seines Meisterkurses „Von der hohen Kunst des Singens“ stellte der Tenor Siegfried Jerusalem vor.

Zum Abschluss erklang in der Stiftskirche St. Amandus Bad Urach das Oratorium „The Messiah“ HWV 56 von Georg Friedrich Händel. Ausführende waren vier Gesangssolisten und die Gaechinger Cantorey, unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Mit einem fülligen, nuancenreichen Bass wartete Markus Eiche auf. Mit hellem, klaren Sopran brillierte Robin Johannsen. Mit schön geführter, reifer Stimme gefiel die Altistin Marie Henriette Reinhold. Dieter Schnabel

