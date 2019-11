Junge Alleskönnerin Alix Gentil als Entdeckung des Filmfestivals Mannheim-Heidelberg

Es gehört zum Leben, ständig irgendwo wegzugehen und anzukommen. Vor allem für viele junge Menschen. Weg zum Studium, weg ins Auslandsjahr oder für den ersten Job, zwischendurch zurück nach Hause, zurück zu Freunden und Eltern. Alix Gentil hat das selbst häufig erlebt: Sie wurde in Paris geboren, verbrachte längere Zeit in den USA, jetzt lebt sie in Barcelona. Schon als sie 16 war, hatte sie diese Szene im Kopf: Eine junge Frau, die nach Hause kommt, zurück in das Leben, aus dem sie einst verschwunden ist - und wo jetzt nichts mehr ist, wie es war.

Aus der Anfangsszene ist ein Film geworden. Mit ihrem Erstlingswerk „La Mue“ - was im Französischen so viel wie Mauser oder Häutung bedeutet - ist Alix Gentil beim Internationalen Filmfestival im Rennen um den „Grand Newcomer Award“. Darin erzählt sie die Geschichte von Eva, die einst ohne Vorwarnung ihre Familie verlassen hat. Nun steht sie plötzlich wieder vor der Tür. Doch obwohl die Daheimgebliebenen diesen Moment lange herbeigesehnt hatten, ist niemand so richtig glücklich mit ihrer Rückkehr. Schließlich hatte sich jeder gerade im Leben ohne Eva eingerichtet.

Autobiografische Bezüge

Alix Gentil ist ein kleiner Mensch mit großer Energie. Anders ließe sich auch die Leistung nicht erklären, die hinter ihrem Film steckt. Sie führte nicht nur Regie, produzierte und schrieb das Drehbuch. Sie übernahm auch selbst eine der Hauptrollen: Evas Schwester Iris. „Ich habe schon beim Schreiben des Buches gedacht, dass es da auch eine Rolle für mich geben könnte“, erzählt sie. Als der Dreh begann, hatte sie durchaus Respekt vor dieser Doppelaufgabe. Doch sie selbst hatte die Figuren entwickelt, sie selbst wollte sie zum Leben erwecken.

Eine autobiografische Geschichte erzählt Alix Gentil mit ihrem Film zwar nicht. Allerdings steckt viel von ihr selbst darin. Mit 21 verlor die Französin einen Freund - und stellte sich danach immer wieder die Frage, was wäre, wenn er zurückkehrt. Zudem spielt die Handlung in ihrer Wahlheimat. Seit zehn Jahren wohnt Alix Gentil in Barcelona - im Stadtzentrum zwar, aber in einem Teil, in den die Touristenströme sich eher selten verirren.

„Es bleibt eine kleine Stadt“, meint die 31-Jährige - was aus Mannheimer Perspektive seltsam klingt. Alix Gentil lacht und erklärt sich: Barcelona habe trotz der Größe etwas Überschaubares, denn die natürlichen Grenzen - die Berge auf der einen, das Meer auf der anderen Seite - seien von vielen Stellen aus sichtbar. „Ich fühle mich dort frei. Man kann sich ausprobieren, man kann Dinge versuchen.“ Vieles sei unbürokratischer als anderswo. Einen Film wie „La Mue“ hätte sie in Frankreich nicht drehen können, glaubt sie.

Da Gentils Muttersprache Französisch ist, sie aber mit spanischen Schauspielern drehen wollte, ist ein zweisprachiger Film entstanden: Evas Mutter ist Französin, der Vater Spanier, die beiden Töchter sprechen mal Französisch, mal Spanisch miteinander - wenn sie denn überhaupt kommunizieren. Als Zuschauer muss man eine gewisse Sprachlosigkeit der Figuren aushalten, vor allem bei Eva. Sie komme nicht zurück und fordere einen Platz oder Aufmerksamkeit ein, sagt die Regisseurin über ihre Figur. Sie lasse ihren Mitmenschen den Raum, sich an die Rückkehr zu gewöhnen und auf ihre Art zu reagieren.

Das Budget für den Film war begrenzt, die Familienwohnung als Kulisse für acht Tage gemietet, in 14 Tagen mussten die Dreharbeiten abgeschlossen sein. Als Darstellerin, Regisseurin und Produzentin war Alix Gentil irgendwie für alles verantwortlich. Das klingt nach einem Kraftakt, doch sie würde ihn wieder wagen. Nur die Produktion würde sie beim nächsten Film lieber anderen überlassen.

Allerdings: Ein neues Projekt hat sie noch nicht vor Augen - auch weil zu all ihren Rollen noch eine weitere hinzugekommen ist: Seit vergangenem Jahr ist die 31-Jährige Mutter eines Sohnes.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.11.2019