Junger Verein in Prüfungsphase

Anzeige

Die Abspaltung der Kammermusikreihe bei der Mannheimer Gesellschaft für Neue Musik e.V. ist kurz vor dem Vollzug (siehe auch Bericht vom 5. Februar 2018). Wie der Erste Vorsitzende der neuen Reihe Kammermusik Mannheim, Claus Meissner, dieser Zeitung mitteilt, prüft das Finanzamt Mannheim-Neckarstadt gerade die Gemeinnützigkeit des neuen Vereins und den Zusatz „e.V.“. Im Vorstand der unter anderem von dieser Zeitung geförderten Institution sind des Weiteren Panja Mücke, Liselotte Homering und Nikolaus Friedrich.

Der neue Zyklus beginnt am 19. September mit einem Konzert des Fauré Quartetts – allerdings entgegen früherer Planungen jetzt doch nicht in der Kunsthalle Mannheim, weil die beliebten Pausengespräche dort „aus organisatorischen Gründen vorerst nicht wieder aufgenommen werden können“, wie Meissner mitteilt. Sie werden nun in den Reiss-Engelhorn-Museen in ausgewählten Konzerten angeboten. dms