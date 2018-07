Justin Timberlake begeistert Fans bei Mannheimer Konzert

Anzeige

Mannheim.US-Popsänger Justin Timberlake nimmt den Titel seiner „Man Of The Woods“-Tour (Mann aus dem Wald) ziemlich wörtlich – und hat sechs Bäume in die ausverkaufte Mannheimer SAP Arena mitgebracht. Sie zieren den Laufsteg, auf dem der 37-jährige Weltstar mit seinen Tänzern zu den wuchtigen Rhythmen des ersten Songs „Filthy“ durch die ganze Halle tanzt. Dieser Catwalk schlängelt sich durchs Publikum, und ermöglicht durch mehrere kleine Bühnen intime Hautnah-Atmosphäre, die die Zuschauer im Innenraum lautstark genießen.

Mit der durch drei gigantische Projektionsflächen optisch umwerfend inszenierten Funk-Nummer „Midnight Summer Jam“ lässt Timberlake noch ein Lied von seinem aktuellen Album „Man Of The Woods“ folgen, bevor er sich von den schätzungsweise 12.000 Zuschauern für alte Hits wie „LoveStoned“ und „SexyBack“ feiern lässt. Hier wird klar: Auch die Band mit einem extrem druckvollen Bläserquartett ist an diesem Freitagabend der Star.

Genaue Angaben zur Besucherzahl konnte der Veranstalter Live Nation zunächst nicht machen.