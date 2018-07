Kabarett mit Tobias Mann

Anzeige

Nur noch sehr wenige Karten gibt es für die Kabarettveranstaltung mit Tobias Mann und seiner Vorpremiere „Chaos“ am Dienstag, 16. Oktober, um 20 Uhr beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5, (hinter dem Rathaus).

Karten im Vorverkauf können bei den Vorverkaufsstellen (jeweils montags geschlossen) in Tauberbischofsheim beim Salon Baumann, Frankenpassage, Telefon 09341/2551 und in der Metzgerei Engelhard, Bahnhofstraße 9, Telefon 09341/2218 oder per E-Mail unter kvtbb@gmx.de reserviert werden.

Vorbestellungen für die Veranstaltungen sind ohne Verpflichtung möglich. Wenn der Betrag für bestellte Karten nicht bis drei Wochen vor dem Auftrittstermin überwiesen wurde, werden diese an andere Interessenten weitergegeben.