Kabarett trotz Corona

Philipp Weber gastiert in Tauberbischofsheim. © Simon Buettner

Wegen der Corona-Pandemie können die Kabarettveranstaltungen beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Herbst und Winter nur mit reduziertem Platzangebot durchgeführt werden. Aufgrund des hohen Interesses war es möglich, für einige Veranstaltungen Zusatztermine zu organisieren. Das Duo Onkel Fisch zeigt sein satirisches Überlebenstraining für Politikverdrossene „Populisten haften für ihre Kinder“ wie geplant am Sonntag, 18. Oktober, um 19 Uhr. Einen zusätzlichen Termin gibt es beim Finanzkabarettisten Chin Meyer mit seinem Programm „Leben im Plus“. Neben dem ursprünglichen Auftritt am Montag, 16. November, 20 Uhr, gibt es einen weiteren Auftritt am Tag zuvor bereits um 19 Uhr. Philipp Weber zeigt sein neues Programm „KI: Künstliche Idioten!“, das im Februar binnen kurzer Zeit ausverkauft war, an zwei weiteren Terminen im Engelsaal: am Montag, 14., und Dienstag, 15. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Kartenbestellungen sind beim Friseursalon Baumann, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/2551 (außer montags, oder per E-Mail an kvtbb@gmx.de möglich. Nähere Informationen unter www.kv-tbb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020