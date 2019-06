Kadenzen einfach nur zum Niederknien

Mit fünf Jahren wünschte sie sich eine Geige. Acht Jahre und viele „Jugend musiziert“-Preise später wird die Fachwelt auf die 13-Jährige aufmerksam: Anne-Sophie Mutter debütiert 1977 unter Herbert von Karajan bei den Salzburger Pfingst-Konzerten – mit Mozarts G-Dur-Konzert. Dieses und zwei weitere Violinkonzerte des Frühvollendeten hat die Star-Geigerin aktuell wieder im Programm. Unterwegs auf einer sechswöchigen Tournee durch Europa und in die USA, machte sie im Carmen Würth Forum in Gaisbach Station. Ausverkauft, wie alle Konzerte der Spielzeit 2018/2019, war es der krönende Abschluss einer – mit 11 000 Besuchern – erfolgreichen zweiten Klassiksaison.

Mozart, Mutter und das Kammerorchester Wien-Berlin, zusammen ergab das eine funkensprühende Amour fou, bei der auch zwei Stradivaris zu vernehmen waren. Rainer Honeck, Konzertmeister des Kammerorchesters Wien-Berlin (und der Wiener Philharmoniker), musiziert mit der „Chaconne“, Baujahr 1725. Er ist Stimmführer der 17 Musiker (13 Streicher, zwei Oboen, zwei Hörner), die mit der Sinfonie Nr. 1 Es-Dur (KV 16), an dritter Stelle im Programm, einen Eindruck der Brillanz, Eleganz und Harmonie des exquisiten Klangkörpers geben. Ganz Ausdruck jugendlicher Lebensfreude verbindet sich in den Violinkonzerten des 19-jährigen Komponisten – französischer Esprit mit melodischem Überschwang der Italiener und deutscher Empfindsamkeit.

Reiche Klangschattierungen

Anmutig, vital und voller Humor beeindrucken die kristallklaren Formen und reichen Klangschattierungen. Im Violinkonzert Nr. 2 D-Dur (KV 211) ist die Virtuosität nie Selbstzweck, sondern ein, der Oper entlehnter, singender Instrumental-Stil samt verschwenderischer Motivfülle, über die Mozarts späterer Kollege Carl Ditters von Dittersdorf sagte: „Er lässt die Zuhörer nicht zu Atem kommen, denn kaum will man einem schönen Gedanken nachsinnen, so steht schon wieder ein anderer herrlicher dar, der den Vorigen verdrängt, und das geht immer in einem fort“.

Anne-Sophie Mutter lässt Bogen und Finger über „Lord Dunn Raven“ (gebaut anno 1710) hüpfen, flitzen und tanzen. Fabelhaft sind ihre Phrasierungen, atemraubend die Leichtigkeit und Präzision ihrer linken Hand, selbst höchste Töne kann sie mit Energie aufladen, bis in die Spitze des trillernden kleinen Fingers! Klangschönheit an der Schmerzgrenze – auch im Violinkonzert Nr. 3 G-Dur (KV 216), das der Musikkritiker und Biograf Alfred Einstein als „Wunder in Mozarts Schaffen“ pries. In weiten Melodiebögen entwickelt sich der festliche Charakter des Hauptthemas, lässt an die Dramatik eines „Peer Gynt“ denken. Geprägt von luftigen Passagen und Scherzando-Elementen schlägt die Stimmung um in den Ton eines Singspiels. Wer Mozart hört, ist vor Überraschungen nicht gefeit. Sei es, dass sich die Stimmung wie aus heiterem Himmel ins Melancholische wendet und von der Oboe Trost erfährt. Sei es, dass ein Couplet aus französischem Chanson und österreichischem Gassenhauer im kecken dreiachtel Takt urplötzlich abbricht und das lebhaft tänzerische Rondeau abrupt in den Bläsern verhallt. In genialer Weise durchbrach Mozart immer wieder bekannte Strukturen, variiert konventionelle Tutti-Solo-Muster, was im Dialog zwischen Soloinstrument und Orchester zu einem besonders intimen Verwandtschaftsverhältnis führt.

Das Violinkonzert Nr. 5 A-Dur (KV 219) ist das beliebteste der fünfteiligen Serie. Was Gefühlstiefe, originelle Formen und Ausschmückungen betrifft, ist es vielleicht das vollkommenste. Stets erfindet das Soloinstrument neue Melodien, überrascht mit pfiffigen Verzierungen, einige, sollen vom Interpreten ad hoc frei erfunden werden. Auf Augenhöhe mit dem Genie nutzt Anne-Sophie Mutter jede schöpferische Freiheit. Mal Epilog, mal Offenbarung, mal Exposé zu einem neuen Werk, mal gebündelter Kommentar, immer ohne Eile mit großer Intensität, sind Mutters Kadenzen ein Kapitel für sich – zum Niederknien.

Für Jubel und Ovationen des Publikums bedanken sich Mutter und das Orchester mit dem Presto aus dem Violinkonzert Nr. 1 B-Dur (KV 207) – in dieser Interpretation ein Bravourstück sondergleichen!

