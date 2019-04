Kalkül mit viel Gefühl

Khatia Buniatishvili. © Esther Haase

Hier ist es besonders schwierig, neue Duftmarken zu setzen: Schuberts letzte, 21. Klaviersonate ist so etwas wie sein musikalisches Vermächtnis – und zieht deshalb Interpreten magisch an. Fast wie „Das Schloss“ von Kafka im Bereich der neueren Romanliteratur. Die Pianistin Khatia Buniatishvili kann sich dem Sog dieser Sonate gleichfalls kaum entziehen, ihre Duftmarke verzichtet auf der Hülle der dazugehörigen CD, auf der sich die gebürtige Georgierin auch sonst der Waffen einer Frau bedient, nicht auf Parfüm. Bildlich gesprochen. Und ihr Heidelberger Frühlings-Auftritt wirkt nicht minder stilisiert: Die kalkulierte Emotion ist das Spezialgebiet von Buniatishvili.

Besonders in den episch langen ersten beiden Sätzen, die von ihren Fachkollegen oft mit langem Atem und einer gewissen philosophischen Gelassenheit gestaltet werden, bricht sie in der Stadthalle horizontale Linien immer wieder auf, vereinzelt Klangereignisse. Atomisiert sie regelrecht. Die Bässe, nicht nur im berühmten Kopfsatz-Triller, fordern Anspruch auf ein Eigenleben, brüchig wirkt das rhythmische Skelett, und die Musik kommt immer wieder stockend, raunend, flüsternd von der Rampe.

Liszt und Schubert im Programm

Der von Todesahnungen geplagte österreichische Patient hat einen sprunghaften, oft schwachen Puls, auch wenn die Hände Buniatishvilis ihm in den letzten beiden Sätzen wieder Leben einmassieren. Ist das philosophische Durchdringung oder Manierismus?

Nach der Pause wird die Frage auch nicht eindeutig beantwortet: in Schubert-Liedbearbeitungen von Franz Liszt. Das „Ständchen“ tönt halb jenseitig (aber zugleich ein wenig halbseiden), „Gretchen am Spinnrade“ hingegen bindet die Gesangslinie so reißfest wie geschmeidig ein. Der originale Liszt von Buniatishvili („Mazeppa“, sechste „Ungarische Rhapsodie“) hat etwas Handgreifliches, Skulpturales, beim Kollegen Daniil Trifonov verliert er deutlich mehr von seiner Erdenschwere. Die versucht die Pianistin in der zweiten Zugabe zu überwinden: dem berühmten Ges-Dur-Impromptu von Schubert. Teilweise erfolgreich.

