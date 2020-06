Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

während der Ausgangsbeschränkungen schrieb ich in diesem Tagebuch von den Schwanennestern. Entlang des Neckars hatten Schwäninnen ihre Nester aus Stroh gebaut - oder bauen die Nester die Schwäne? Zufällig war die Zeit in der Ausgangssperre auch die Zeit, in der Höckerschwäninnen brüten. Wochen, in denen sie auf ihren Eiern saßen und den langen Hals anmutig in ihren Federkörper legten. Trotz der leeren Straßen war dieser Anblick die eigentliche Stille.

Inzwischen sieht man die neuen Schwanenfamilien im Neckar schwimmen: vier Schwanenkinder hat die eine Familie, acht die andere. Als ich diese Woche nach den Nestern sehen komme, treffe ich auf andere Heidelberger, die zu Vogelbeobachtern geworden sind. Wir kommen ins Gespräch, auch deren Handys sind übervoll mit Bildern von der Zeit, in der die Eier bebrütet wurden.

Die Kleinen sind noch nicht weiß, ihre Federn sind gräulich, ihre Bewegungen tapsig. Sie ahmen ihre Mutter in allem nach und ich empfinde eine solche Unterlegenheit gegenüber diesen Geschöpfen, weil sie sofort, vom ersten Tag ihres Lebens an, schwimmen können. Ich liebe Schwimmen, wie lange wir Menschen brauchen, um es zu lernen. Überhaupt, bis wir uns bewegen lernen wie die Großen, wir sind so hilflos in der ersten Zeit. Aus der Familie mit den acht Schwanenkindern sei eines bereits „verschwunden“, schimpfte eine Frau besorgt, am liebsten würde sie die Kleinen überwachen. Immer wieder fällt mir auf, wie leicht es vielen fällt, Tieren gegenüber fürsorglich zu sein. Wie leicht es vielen fällt, vor Tieren ins Gespräch miteinander zu kommen. Auf die Kleinen aufzupassen hingegen kam mir schon übergriffig vor, dafür hatten sie ja ihre Eltern.

Niemand weiß, wie viele der Schwanenkinder durchkommen werden, ihre Feinde sind zahlreich. Die Natur kann auch deshalb versöhnlich wirken, weil man sich der Illusion von Zivilisation hingeben kann: Die Menschheit hat versucht, den Kampf aller gegen alle in der Natur zu mildern. Es gilt nicht mehr das Recht des Stärkeren, das sagen die modernen Gesellschaftsverträge. Im Idealfall wäre das so. Wie schwierig das ist, haben wir die letzten Wochen erlebt. Jetzt beginnt der Kampf um Ressourcen, es könnte bald noch härter zugehen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 07.06.2020