Kampf als unfreiwillige Parodie

Stuttgart.Eigentlich - und das ist die traurige Erkenntnis dieser 80 Minuten in Stuttgart - hätte man sich das ganze Getöse sparen können. Denn auch, wenn eine mit 14 000 Fans ausverkaufte Hanns-Martin-Schleyer-Halle für tüchtig Stimmung sorgt: Ein Duell gegen Rapper Bausa wollte an diesem Abend eigentlich niemand austragen. Der 30-Jährige wirkt nach dem Finale wie ein König ohne Krone, dem ein Volk zujubelt, das keine andere Wahl hatte.

Dabei hatte sich Red Bull für seinen vierten Soundclash doch so viel vorgenommen. Was in Hamburg auf großer Bühne und den Clubs der Republik als Wettstreit rivalisierender Musiker bestens funktioniert hatte, sollte in der Landeshauptstadt nun in neue Dimensionen vordringen. Eine Mission, für die die Organisatoren durchaus prominente Kontrahenten gebucht hatten - um die Latte der selbst gehegten Erwartungen krachend einzureißen.

Das Problem liegt dabei schon in der Inszenierung des Wettstreits selbst. Denn bis auf ein paar wenige einführende Worte am Anfang wird es für alle Soundclash-Neulinge, die nach orientierender Erklärung suchen, keine dramaturgischen Haltegriffe geben. In drei kurzen Songs bringt Protagonist Bausa die Menge auf Betriebstemperatur („The Warmup“) - dann geht es hinab in die Tiefen der Hilflosigkeit. Bei der ersten Runde mit Lena Meyer-Landrut scheint das noch wenig dramatisch, da selbst dem Einsteiger klar ist, dass Bausa den Nena-Klassiker in der Kategorie „Cover“ zu „99 Schuhkartons“ umgedeutet hat. Was zumindest noch die originelle Pointe an sich hat, dass die deutsche ESC-Siegerin von ihrem vermeintlichen Gegner ein paar eigens für sie gefertigte Sneaker überreicht bekommt.

Ohne Ansage und Inszenierung

Doch in der kommenden Stunde öffnet sich ein thematisches schwarzes Loch, das sich bis zum Ende nicht mehr schließt. Denn anstatt gefeierte Szene-Aufsteiger wie Juju, Loredana oder Azet & Zuna in den folgenden Disziplinen medial zu inszenieren und so eine aufgepeitschte Atmosphäre zu kreieren, wie sie dem Battle Rap seit den 80er Jahren keineswegs fremd ist, stürmen die Kontrahenten ohne weiteren Kommentar die Bühne. Kein persönliches Wort, keine dramatische Anmoderation, keine Entscheidung im Publikum - alles, was eine Herausforderung des Formats „Alle gegen Bausa“ bis zum Bersten spannend gestalten könnte, geht diesem Abend konsequent ab.

Nur im Bekunden, dass sie mit ihrem „Bruder“ so dick befreundet seien, da sind sich alle ausnahmslos einig. So gerät selbst der professionellste Wettstreit am Ende unfreiwillig zur Parodie.

Dabei beweist Julian Otto, wie sich Bausa bürgerlich nennt, zwischen Klavier („Was kostet mich deine Liebe“), Gitarre („Baui Coupé“) und brachialen Electro-Remixes durchaus immer wieder, dass er zu multiinstrumentalen Großtaten in der Lage ist. Doch im luftleeren Raum einer Meisterschaft, die keine ist, verpuffen die Effekte von mühsam und detailgenau arrangierten Interpretationen wie im Nichts.

Vier Minuten für Apache 207

Angesichts von durchaus ungewöhnlichen Bläser-Einsätzen („Casanova“) im Duell mit Summer Cem und der Reggae-Fassung von „Weiß noch nicht wie“ ein Grund zur Klage. Zumal die Blitz-Auftritte von Branchen-Bekanntheiten wie RIN und Maxwell in ihrer scheinbar wahllosen Präsentationsform zur traurigen Randnotiz eines Abends werden, der in großen Teilen Kilometer hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.

Gäbe es in Stuttgart nicht den Überraschungs-Auftritt des aktuellen Ludwigshafener Hip Hop-Superstars Apache 207 zu bejubeln - man hätte ein Duell ohne Gegner gesehen. Zwar macht auch Apache 207 in seinen vier Bühnen-Minuten keinen Hehl aus seiner Verehrung für Bausa - doch der frenetische Beifall zu seinen Hits „200 km/h“ und „Roller“ kommt das erste und einzige Mal an die Lautstärke des neuen Titelverteidigers heran, der sich für sein nächstes Duell dringend echte Gegner suchen sollte. Alles andere wäre Kuschel-Rap.

