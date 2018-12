Kampf nach dem Krieg

Ein bisschen erinnert das Szenario an die Fernsehserie „Ku’damm 56“: die Geschichte eines Berliner Familienunternehmens in der Nachkriegszeit, im Fokus drei sehr unterschiedliche Schwestern. Nur, dass Brigitte Riebes Trilogie „Die Schwestern vom Ku’damm“ nicht in einer Tanzschule, sondern in einem Warenhaus spielt und schon mit dem Kriegsende einsetzt. Das Kaufhaus Thalheim liegt in Trümmern. Die tatkräftige Rike kämpft in den Nachkriegswirren um den Erhalt des Familienunternehmens. Die Historikerin Riebe schildert in dem Auftaktroman das Berlin der Trümmerfrauen mit Liebe zum Detail.

Die Grauen der Vergangenheit kommen allerdings höchstens in gefilterter Form vor, etwa im Schicksal einer glücklich überlebenden jüdischen Freundin oder eines aufrechten Onkels, der dem Staatsdienst aus Protest gegen die Nazis entsagte. In den beiden nächsten Bänden geht es um die jüngeren Schwestern (Brigitte Riebe: „Die Schwestern vom Ku’damm. Jahre des Aufbaus“. Wunderlich Verlag, Reinbek. 432 Seiten, 19,95 Euro). dpa

